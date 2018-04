Drei Spiele werden in dieser Woche in der B-Klasse Bad Kreuznach West nachgeholt. Am heutigen Dienstag stehen sich in Simmertal zwei Lokalrivalen gegenüber. Die VfL-Zweite erwartet um 19 Uhr die SG Hochstetten/ Nußbaum. Zur gleichen Zeit möchte die TuS Waldböckelheim II mit einem Dreier gegen die SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth II den Puffer zur Abstiegszone vergrößern. Das Topspiel ist aber sicherlich das Mittwoch-Duell zwischen dem TuS Meddersheim und dem FC Bad Sobernheim. Das Lokalkolorit speist die Brisanz genauso wie die Tatsache, dass beide um 19.30 Uhr unbedingt gewinnen müssen, wollen sie den zweiten Tabellenrang nicht aus den Augen verlieren. Vorschauen auf die Spiele am Mittwoch und Donnerstag in den anderen Klassen folgen. olp

JSG Kirn/Meisenheim siegt dank Steigerung Handball. Im Spitzenspiel der C-Junioren-Rheinhessenliga sicherte sich die JSG Kirn/Meisenheim einen knappen 22:21-Sieg über den HC Gonsenheim. Zunächst schaffte es kein Team, sich abzusetzen. Mitte ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.