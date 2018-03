Kreis Bad Kreuznach. Nur eine der beiden angesetzten Partien ist gestern Abend in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach über die Bühne gegangen. Spitzenreiter TuS Waldböckelheim setzte sich dabei souverän mit 3:0 gegen den VfL Simmertal durch. Die Partie zwischen der SG Fürfeld/Neu-Bamberg und dem FSV Rehborn fiel dagegen aus. Schiedsrichter Selman Yildiz lehnte es ab, anzupfeifen, da eine Flutlichtlampe ausgefallen war und der Platz in Neu-Bamberg nicht optimal ausgeleuchtet war. „Beide Teams hatten sich verständigt trotz des schlechten Lichts zu spielen, aber dem Schiedsrichter war es zu gefährlich“, berichtete Jörn Zillmann, Abteilungsleiter des VfL Fürfeld. Er ergänzte: „Am Montag hat das Flutlicht noch funktioniert, nun ging es einfach nicht an. Bei uns kam ein Spieler extra aus Landau angereist, bei den Rehborner fünf Jungs aus Mainz. Beide Teams waren an einer Austragung interessiert.“ Die Fürfelder mussten nach der Absage trotzdem ran. Trainer Günter Nessel ließ auf dem Hartplatz trainieren – schlechte Ausleuchtung hin oder her. Auf einen neuen Termin verständigten sich beide Teams noch nicht. Die Terminnot der Rehborner verschärft sich durch die erneute Absage weiter.

TuS Waldböckelheim - VfL Simmertal 3:0 (0:0). Im Duell des Tabellenersten gegen den Tabellensechsten dauerte es bis zur 47. Minute, ehe die Zuschauer auf dem Waldböckelheimer Sportgelände das erste Tor ...

