Medarder gehen Spielgemeinschaft ein: Die SG Veldenzland startet mit Trainer Christoph Lawnik

Es ist ein Vorgriff auf die Zukunft. „Auf Dauer“, erläutert Bernd Deutschler, der Vorsitzende des SV Medard, „wäre unsere Eigenständigkeit nicht zu gewährleisten gewesen.“

Christoph Lawnik (am Ball) wird die neu gegründete SG Veldenzland ab Sommer trainieren.

Foto: Klaus Castor

Deswegen haben die Verantwortlichen des Klubs, der im Landkreis Kusel ansässig ist, traditionell aber im Fußballkreis Bad Kreuznach mitspielt, gehandelt. Das Ergebnis: Der SV Medard, der mit seiner ersten Mannschaft in der A-Klasse Bad Kreuznach und mit der Reserve in der C-Klasse Bad Kreuznach West aktiv ist, tritt ab der kommenden Spielzeit nicht mehr eigenständig, sondern gemeinsam mit dem SV Lauterecken an – als Spielgemeinschaft, die den Namen SG Veldenzland tragen wird.

Sowohl die Medarder als auch die Lauterecker erhoffen sich neue Impulse. Der SVM steht mit seiner ersten Mannschaft als aktuell Siebter in der A-Klasse gut da, „aber unser Reserveteam ist total überaltert“, betont Deutschler. Beim SV Lauterecken, der derzeit noch im Fußallkreis Kusel-Kaiserslautern aktiv ist, sind die Verhältnisse umgekehrt: Die erste Mannschaft stand schon mal vor dem Aus, musste mit großen Anstrengungen am Leben gehalten werden – dafür ist der Unterbau breit aufgestellt. Die Rechnung ist einfach: Mit beiden Aufgeboten sollen zwei stabile Kader aufgebaut werden, die dann weiterhin im Kreis Bad Kreuznach kicken. „Davon konnten wir den SV Lauterecken überzeugen“, verrät Deutschler: „Wir haben im Kreis Kreuznach schöne Derbys gegen Disibodenberg oder Rehborn. Im Kreis Kusel wären lange Auswärtsfahrten zur Regel geworden.“

Zwei Trainer werden die SG Veldenzland in der kommenden Saison betreuen. Dominik Schunck, der aktuell mit Dominik Lenz den SVM coacht, bleibt am Ball. Lenz gibt sein Amt freiwillig ab. Ein renommierter Kicker übernimmt für ihn: Ex-Regionalligaspieler Christoph Lawnik, aktuell noch für den Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach aktiv, wechselt zur SGV. „Ich freue mich darauf, wieder Spielertrainer zu sein“, sagt der 33-Jährige, der bis zum Ende der Saison 2016/17 die SG Meisenheim gecoacht hatte. Für Lawnik ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln: Er stammt aus Lauterecken. Schunck nennt derweil das SGV-Ziel: „Es geht darum, aus beiden Vereinen schnell eine Einheit zu formen.“

Von unserem Redakteur Christoph Erbelding