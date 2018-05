Abbrüche sorgten in der A-Klasse für Verwirrung bei der Frage, wer die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga erreicht. Sowohl die Partie der SG Idarwald gegen den VfR Baumholder II als auch jene des SV Nohen gegen den FC Hennweiler mussten abgebrochen werden. Während in Rhaunen das Spiel beim Stand von 3:1 wegen eines schweren Gewitters abgebrochen wurde, konnte in Nohen nach einem Rettungshubschraubereinsatz nicht weitergespielt werden. Michael Randolph wurde wegen Kreislaufproblemen in die Klinik eingeliefert. Laut Axel Rolland, dem Kreisvorsitzenden, ist Randolph aber schon wieder auf dem Weg der Besserung. Was bedeutet das für die Frage nach den Aufstiegsspielen? In Rhaunen unterschrieben sowohl die SG Idarwald als auch der VfR Baumholder II beim Schiedsrichter, dass die Partie mit dem Abbruchspielstand von 3:1 gewertet werden soll. Man kann davon ausgehen, dass die Gebietsspruchkammer dem zustimmt. Die Partie in Nohen stand 2:2 und müsste eigentlich neu angesetzt werden. Doch der FC Hennweiler wird wegen schwerer personeller Probleme auf die Austragung verzichten. „Ich habe das von Hennweilerer Seite noch nicht schriftlich, aber ich gehe davon aus, dass die Partie zu Gunsten des SV Nohen gewertet werden wird“, sagte Axel Rolland der Kreisvorsitzende. Hennweilers Trainer Armin Rösler bestätigte: „Wir werden auf eine erneute Austragung der Partie in Nohen verzichten.“ Damit ist der SV Nohen Zweiter und nimmt ab Donnerstag an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga gegen die SG Guldenbachtal teil. Abgebrochen wegen des Wetters wurde auch das Derby zwischen der SG Rötsweiler und dem TuS Oberbrombach. Der TuS führte 1:0, und laut Rolland spricht vieles dafür, dass dieses Ergebnis auch in die Wertung geht.

SG Niederhambach/Schwollen - SV Niederwörresbach 2:4 (0:2). Niederwörresbach hatte zwar etwas mehr Spielanteile, doch insgesamt gestaltete Schlusslicht Niederhambach die Partie ausgeglichen. „Ein Remis wäre verdient gewesen“, sagte Niederhambachs Abteilungsleiter Klaus ...

