Suche einen Bauer, biete  einen Pflügl: TSV Hargesheim bringt eigenes Stickeralbum im Paninistil heraus

Es fällt den Jugendspielern des TSV Hargesheim derzeit schwer, sich auf den Fußball zu konzentrieren, also auf das, was sich auf dem Platz abspielt. Der Fokus hat sich für sie ein Stück weit verschoben in diesen Tagen, denn auf dem Wißberg ist das Sammelfieber ausgebrochen – und das, obwohl es noch gar nichts zu sammeln gibt. Das aber wird sich am Samstag ändern, und diesem Termin fiebern alle entgegen, die dem TSV nahe stehen. Denn ab Samstag können sich die Hargesheimer Fußballer und Sportler selbst sammeln – als Klebebildchen in einem Sammelalbum. Ganz so wie früher, als die legendäre Panini-Serie zur Bundesliga dazugehörte wie Siege und Niederlagen zum Fußball generell.

Idee des neuen Jugendleiterteams Seit Wochen bereits freuen sich die Hargesheimer auf den Tag, an dem die für sie besondere Aktion starten wird. So auch Jan-Oliver Pflügl, der dem ...

Lesezeit für diesen Artikel (495 Wörter): 2 Minuten, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.