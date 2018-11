Die Fußball-Landesliga der B-Junioren befindet sich eigentlich schon in der Winterpause. Einzelne Teams müssen jedoch nachsitzen. Auf dem Hargesheimer Kunstrasen trennten sich der TSV Hargesheim und die SG Hoppstädten-Weiersbach mit einem 4:4 (3:3). Trotz körperlicher Überlegenheit zeigten die Kicker vom Wißberg ihr schwächstes Saisonspiel. Die Zweikampfschwäche zeigte sich in allen Mannschaftsteilen. Der TSV konnte die starken Leistungen der Vorwochen zu keinem Zeitpunkt bestätigen. „Was zählt, sind dann am Ende die Tore. Es war ein glücklicher Punkt. Ich bin froh, dass Winterpause ist“, sagte der Hargesheimer Trainer Oliver Jost. In die Torschützenliste trugen sich Ben Habel, Justin Jöckel, Leon Sulzbach und Jannik Böhme ein.

Am kommenden Samstag bestreiten auf dem Kirner Loh die JSG Kirner Land und die JSG Frei-Laubersheim/Wöllstein die abschließende Partie in 2018. hz

