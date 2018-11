„Selbst an einem sehr guten Tag hätten wir es gegen diesen starken Gegner schwer gehabt“, stand für Ralf Hannappel, den Trainer der Eisbachtaler A-Jugend, nach dem 1:7 (0:5) beim SV Gonsenheim fest. Einige Klatschen hatte sein Team in der Frühphase dieser Saison in der Fußball-Regionalliga schon kassiert, die deutliche Niederlage im Mainzer Stadtteil war damit aber nicht zu vergleichen. „Auch wenn das Ergebnis vielleicht daran erinnert, war das Spiel doch ein anderes“, sagte Hannappel.

Immer wieder konnten die Eisbachtaler zeigen, dass sie durchaus in der Lage sind, auch gegen einen besseren Gegner vernünftig mitzuspielen. Ein Beleg dafür war der Treffer zum 7:1-Endstand durch Christian ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.