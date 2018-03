Meisenheims Futsal-Spezialist Carlos Borger im Interview: Dann muss der finale Pass kommen

Die Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach sind derzeit die Repräsentanten des Futsals im Kreis Bad Kreuznach – und Carlos Borger ist aktuell ihr Anführer. Nicht nur mit seinen starken Leistungen bei der Kreismeisterschaft in Bad Kreuznach demonstrierte der 20-Jährige, dass ihm die Hallenfußballdisziplin liegt. Schon zuvor war Borger aus dem ohnehin futsalaffinen SGM-Kollektiv herausgeragt: Er ist der einzige Kicker aus dem Kreis Bad Kreuznach, der aktuell zur Futsal-Auswahl des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) zählt.

Ganz sicher vom Punkt: Der Meisenheimer Carlos Borger tritt im Kreismeisterschaftsfinale zum Zehnmeter an und trifft zum 3:0. Foto: Klaus Castor

In diesem Zusammenhang hat Borger, der aus Katzweiler (Landkreis Kaiserslautern) stammt und an der Universität in Kaiserslautern Sport und Sozialkunde studiert, an einem SWFV-Lehrgang in Edenkoben teilgenommen. Seine Endrücke schildert er im Interview.

Sie haben zwei Tage mit den stärksten Futsal-Kickern im Südwesten trainiert. Welche Schwerpunkte hatten die Einheiten?

Das schnelle Spiel stand im Fokus. Schnelle, harte Pässe, technische Fähigkeiten, und vor allen Dingen die richtigen Laufwege. Die haben wir ganz ausführlich geübt. Im Grunde geht es darum, sich den Gegner mit vielen Pässen und Verlagerungen so zurecht zu legen, dass sich irgendwann eine Lücke ergibt. Dann muss der finale Passkommen. Und der Torabschluss.

Das klingt ein bisschen nach Handball und war für Sie sicherlich noch mal eine Steigerung zu dem ohnehin schon anspruchsvollen Futsal mit der SG Meisenheim.

Ich habe etwa zehn Minuten benötigt, um mich zurechtzufinden, um die Laufwege alle zu verinnerlichen. Wir hatten aber mehrere Trainingseinheiten am Tag, von daher war es schon gut möglich, reinzukommen.

Wie ist es zu Ihrer Nominierung für den SWFV-Kader gekommen? Sie sind erst seit Sommer für die SG Meisenheim aktiv, müssen sich also schon vorher empfohlen haben.

Ein Vorteil war es, dass ich den SWFV-Futsal-Trainer Andreas Hölscher kenne. Er hat mich schon in der Vergangenheit in Auswahlteams des SWFV betreut. Er hat mich dann letztlich angerufen und gesagt, dass er mich dabei haben möchte.

Der Lehrgang diente auch als Vorbereitung auf das Futsal-Landesauswahlturnier in Duisburg. Der SWFV hat dort den fünften Platz belegt. Sie waren auf Abruf nominiert, kamen aber letztlich nicht zum Einsatz. Waren Sie darüber enttäuscht?

Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass ich es in den endgültigen Kader schaffe. Und ich denke auch, dass ich mich ordentlich präsentiert habe. Andererseits muss man festhalten, dass ich zum ersten Mal überhaupt dabei war. Da gibt es Spieler, die noch viel mehr Erfahrung haben. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Ich will aber weiterhin alles geben und hoffe, dass ich beim nächsten Lehrgang dabei bin.

Im Futsalteam des SWFV sind sehr viele Spieler der Futsal-Abteilung der TSG Bretzenheim vertreten, unter anderem in Francesco Teodonno auch ein ehemaliger Akteur des SV Alemannia Waldalgesheim. Haben Sie mit diesen Spielern über deren Erfahrungen in einem reinen Futsalteam gesprochen?

Die Bretzenheimer haben ein bisschen davon erzählt, wie es zur Gründung dieser Mannschaft gekommen ist, und dass sie einfach sehr viel Spaß am Futsal haben. Deswegen kamen sie auf die Idee, das Team zu gründen, neben dem normalen Spielbetrieb. Es klang auf jeden Fall sehr interessant.

Wäre die Spezialisierung auf Futsal auch etwas für Sie?

Darüber nachdenken kann man sicher mal. Aber der Fußball im Feld steht auf jeden Fall noch im Fokus.

Welche Futsal-Ziele haben Sie mit der SG Meisenheim in diesem Jahr? Nach dem DM-Achtelfinale in der vergangenen Saison müsste doch eine Steigerung das Ziel sein.

(lacht) Wir wollen natürlich so viel erreichen wie möglich, aber es bringt nichts, vorher groß zu tönen. Bei der Südwestmeisterschaft werden wir auf starke Teams treffen, da muss man erst noch sehen, was für uns drin ist.

Das Gespräch führte Christoph Erbelding.