Ein Turnier ohne Überflieger

Die Birkenfelder Bergsporthalle ist am Wochenende fest in der Hand der Frauen und Mädchen. Der FC Brücken richtet dort seine traditionellen Neujahrs-Hallenfußballturniere aus. Das Turnier der Frauen geht bereits zum siebten Mal über die Bühne.

Arm in Arm um den Ball: Beim Turnier des FC Brücken vor einem Jahr schenkten sich eine Gastgeberin (schwarzes Trikot) und die Kontrahentin von der FSG Hunsrück nichts. Am heutigen Samstag geht es erneut rund.

Foto: Joachim Hähn

Kein Jahr ohne Neuerung – so wurde in diesem Jahr das Teilnehmerfeld der Frauen auf Vereine aus tieferen Klassen beschränkt. „Wir wollten keine Gästeteams haben, die höher spielen als wir selbst“, berichtet Turnierleiter Pascal Herrmann. In den Vorjahren hatten höherklassige Überflieger stets für Budenzauber gesorgt. Doch unter der neuen Vorgabe gestaltete sich die Besetzung des Turniers als schwierig. „Es gibt eben nicht so viele Vereine, die in der Landesliga oder tiefer spielen“, hat Herrmann festgestellt. So sind dieses Mal aus dem Kreis Birkenfeld lediglich die beiden Landesligisten FC Brücken und VfL Weierbach am Start. Die Gastgeberinnen treffen in der Gruppe A auf den SV Hofeld, auf den VfL Rüdesheim, auf die SF Winterbach und auf den FV Lebach. Die Gruppe B bilden neben den Weierbacherinnen die SG Nahe, der SV Leitersweiler, der VfL Nußbaum und der 1. FFC Kaiserslautern. Los geht es am heutigen Samstag um 10.30 Uhr. Das Finale ist um 16.30 Uhr geplant. In der DSG Breitenthal/Niederhambach fehlt erstmals ein Stammgast. Die erste Mannschaft durfte angesichts der neuen Brückener Vorgaben nicht mitmachen, die zweite Garde wollte nicht.

Direkt am Sonntagmorgen geht es für die B-Juniorinnen weiter. Dort hätte Herrmann deutlich mehr als die sieben Teams bekommen können, doch ihm war wichtig, dass alle Teilnehmer ordentlich Spielzeit erhalten. „Wir spielen nach dem Modus jeder gegen jeden. So hat jedes Team sechs Partien mit jeweils zehn Minuten Spielzeit. Bei einem Gruppensystem wären manche Teams nach drei Partien ausgeschieden gewesen. Das wollte ich vermeiden“, erläutert der Turnierleiter. Die erste Partie wird am Sonntag um 10 Uhr angepfiffen, die Turniersiegerinnen dürften gegen 13.30 Uhr ermittelt sein. Gemeldet haben neben Gastgeber FC Brücken die SG Bostalsee, der SV Bardenbach, der VfL Weierbach, die MSG Waldböckelheim, der FV Lebach und der SV Kottweiler-Schwanden. Olaf Paare