Mit einer im Gegensatz zur Vorwoche recht konsequenten Verwertungsquote legten die Rheinlandliga-Fußballerinnen der SG Altendiez/Diez-Freiendiez den Grundstein zum 6.2 (3:1)-Erfolg beim TuS Reil. Nachdem sich beide Teams zunächst einen offenen Schlagabtausch geliefert hatten, brachte Sabrina Bierwage die SG in Führung (21.), postwendend aber kamen die Moselanerinnen zum Ausgleich. Michelle Mahlert (33., Foulelfmeter) und Franziska Falk per Flachschuss (38.) sorgten noch vor der Pause für einen Vorsprung. Der TuS verkürzte zwar per Strafstoß (55.), doch ein Doppelschlag von Bierwage (61.) und Sophie Winkler (67.) stellte die Weichen für die Kombinierten von Wirt und Lahnblick auf Auswärtssieg. Nachdem SG-Torfrau Sarah Kolter einen Handelfmeter entschärft hatte (70.) setzte Falk mit einem Schuss in den Winkel (83.) den Schlusspunkt.

Trainer Sascha Baier bilanzierte die Partie an der Mosel: „Positiv war die gute Chancenverwertung. Negativ hingegen, dass wir zu viele Zweikämpfe verloren, gegnerische Chancen zugelassen und technische Fehler gemacht haben. ...

