Glücklicher Punktgewinn für den SV Holzbach in der Frauen-Regionalliga Südwest gegen den SC Bad Neuenahr. Michaele Blatt traf in der ersten Minute zum 1:0, was auch den Halbzeitstand bedeutete. Wie ausgewechselt kamen die Gäste aus der Pause, dominierten die Partie und erzielten den 1:1-Ausgleich durch Mia Trombin (54.). Dennoch hätte der SV die erste Partie der Saison für sich entscheiden können. Jona Besant versemmelte einen Elfmeter nach 78 Minuten.

„Hätten wir hier verloren, wäre das nicht gerecht gewesen“, sagte eine sehr engagierte Trainerin, Jacqueline Dünker, vom SC Bad Neuenahr. Tobias Blatt, Trainer auf der Heimseite, konnte das nur bestätigen: ...

