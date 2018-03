Bayern München kommt nach Andernach

Der namhafteste aller Gegner in der 2. Bundesliga Süd der Fußballfrauen stellt sich am Sonntagmorgen im Andernacher Stadion vor. Um 11 Uhr muss die gastgebende SG 99 als Aufsteiger und Schlusslicht ihre Kräfte mit dem FC Bayern München II messen, der mit dem jüngsten 6:0-Erfolg beim TSV Schott Mainz ungeschlagen als Herbstmeister die Hinrunde beendete – das nennt man wohl „Kontrastprogramm“.

Foto: Andreas Walz

Weil der Rasenplatz wegen seines schlechten Zustands und der auch nicht gerade zuträglichen Witterung von der Stadtverwaltung gesperrt worden ist, geht das Spiel gegen die Bayern wie schon zuvor das gegen den 1. FFC Niederkirchen (1:2) auf dem künstlichen Geläuf in der unmittelbaren Nachbarschaft über die Bühne. Der Spitzenreiter reist schon am Vortag an, übernachtet in einem Hotel am Rhein und wird sich schon am Morgen zu ungewohnter Zeit den Bäckermädchen stellen.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt, aber im Abstiegskampf wird die SG 99 auch gegen einen scheinbar übermächtigen Kontrahenten versuchen, etwas Zählbares einzufahren. Bei nur noch elf ausstehenden Spielen ist das selbst gegen Spitzenmannschaften nötig. Die Teams auf den Plätzen eins bis fünf muss Andernach nun bis einschließlich 25. März abarbeiten. Spielertrainerin Isabelle Stümper sagt: „Gegen gute Mannschaften haben wir unsere stärksten Spiele abgeliefert. Warum sollten wir das nicht in der Rückrunde wiederholen können?“ Dabei sieht sie den Realitäten ins Auge: „Wir müssen uns nur an die eigene Nase fassen und nicht ständig unsere Situation beklagen, was Finanzen und spielerische Qualitäten anbelangt. Wir haben diese Mittel nun mal nicht im Überfluss. Was uns auszeichnet, ist der ungebrochene Teamgeist. Und damit wollen wir nun in der zweiten Halbserie unser Punktekonto deutlich aufzustocken, um vielleicht doch noch dem drohenden Abstieg entgehen zu können.“

Verzichten muss die SG 99 beim Start dieses Unterfangens am Sonntag definitiv auf Antonia Hornberg, die sich gegen Niederkirchen eine schwere Gehirnerschütterung und ein eingerissenes Ohr zugezogen hatte. Ob die ohnehin gesundheitlich angeschlagene und nun auch noch an einem Virus erkrankte Sarah Krumscheid bis zum Spiel wieder fit wird, steht in den Sternen. Defensivkraft Lena Wiersch, zuletzt als Ergänzungsspielerin nicht eingesetzt, wird aufgrund beruflicher Belastung drei Wochen lang nicht trainieren können. Laura Brönner nahm ebenfalls nicht an den jüngsten Übungseinheiten teil, weil sie mit der deutschen Militärauswahl bei der Europameisterschaft im griechischen Filiatra weilt (siehe Extra-Bericht oben).

Aufpassen müssen die Bäckermädchen in Reihen des Gegners vornehmlich auf U 20-Nationalspielerin Kristin Kögel, die beim jüngsten Kantersieg in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt mit drei Treffern die halbe Miete für München einfuhr.

Im Hinspiel wehrte sich die SG 99 Andernach tatkräftig gegen die Elf von Trainerin Nathalie Bischof, musste sich aber letztlich nach einem Treffer von Verena Wieder (70.) jedoch denkbar knapp mit 0:1 geschlagen geben. Ob die Stümper-Schützlinge auch diesmal dem Ensemble aus dem Süden der Republik lange Zeit die Stirn bieten können? bhm