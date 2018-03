Alles wie gehabt: Da verkaufen sich die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach auch im Duell mit Aufstiegsaspirant TSV Bayer 04 Leverkusen hervorragend, führen bis zur 79. Spielminute nach zweimaligem Rückstand mit 3:2 – und stehen am Ende doch wieder mit leeren Händen da. Leverkusens dreifache Torschützin Josipa Bokanovic besiegelte mit ihrem Treffer in der Nachspielzeit (90.+3) die Andernacher 3:4 (1:2)-Heimniederlage, die SG 99 ist damit als Schlusslicht klar auf Kurs in Richtung Regionalliga. Denn der TSV Schott Mainz gewann mit 2:1 in Wetzlar, der zur Relegationsrunde berechtigende siebte Platz ist für Andernach nun schon acht Punkte entfernt.

Schon nach sechs Spielminuten traf Bokanovic zum 1:0 für Leverkusen, Andernach steckte den frühen Rückschlag aber bravourös weg. Katharina Sternitzke zeigte mit ihrem Treffer zum 1:1 in der zehnten Minute, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.