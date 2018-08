Am Samstag ist es soweit. Der Truppenübungsplatz Baumholder verwandelt sich in eine riesige Rennsportarena. Die Rallye-Weltmeisterschaft gibt sich die Ehre auf den Strecken und Pisten des Militärgeländes zwischen Reichenbach und Kirchenbollenbach. Um 8.48 Uhr rollt das erste Auto der ADAC Rallye Deutschland über die Startlinie unterhalb der Naturtribüne der Arena Panzerplatte. Durch den so genannten Nudeltopf, vorbei an der „kleinen Platte“, über die Sprungkuppe Gina zum Turm und schließlich zum Ziel legen die Boliden um den WM-Führenden Thierry Neuville (Hyundai i20), Weltmeister Sébastien Ogier (Ford Fiesta), Vorjahresgewinner Ott Tänak (Toyota Yaris) und Lokalmatador Marijan Griebel 9,43 Kilometer zurück, ehe sie dann um 9.15 Uhr mitten auf dem Truppenübungsplatz nahe Mambächel am Start der 38,57 Kilometer langen Panzerplattenprüfung stehen. Tausende Zuschauer werden die Fahrt der besten Rallyepiloten der Welt verfolgen. Um 15.08 Uhr und um 15.35 Uhr wiederholt sich dann das Spektakel auf der Panzerplatte beim zweiten Umlauf. Insgesamt etwa sechs Stunden Motorsport vom Allerfeinsten erleben die Zuschauer.

Um diese paar Stunden Action zu garantieren, betreibt das Sportfahrerteam Hunsrück, als Ausrichter dieser gewaltigsten Wertungsprüfungen der Rallyewelt, einen Heidenaufwand. Alles muss passen. Die Fahrer müssen spannende Top-Strecken vorfinden und ...

