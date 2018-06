Fast 300 Kinder zeigten beim Voltigierturnier des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Langenscheid ihr turnerisches Können auf dem Rücken ihres Pferdes. Die Sportler begeisterten das Publikum sowohl im Einzel, Doppel oder auch in der Gruppe mit akrobatischen Übungen auf ihren vierbeinigen Sportkameraden. Im Schritt oder auch im Galopp versuchten sie, die besten Wertnoten zu ergattern und so die einzelnen Prüfungen für sich zu entscheiden. Den Zuschauern wurde in allen Klassen viel geboten.

Ob die großen Voltigierer, die zum Teil mit drei Sportlern gleichzeitig auf dem Pferd turnen, oder die Kleinsten, die zum Teil ihre erste Turniererfahrungen sammeln durften: Es herrschte rundum Zufriedenheit. ...

Lesezeit für diesen Artikel (271 Wörter): 1 Minute, 10 Sekunden

