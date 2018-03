Mit Heimvorteil zur Überraschung? LHC empfängt am Sonntag den Meister

Der Limburger Hockey-Club möchte sich am Sonntag mit einem Heimsieg aus der Hallenrunde 2017/18 der 2. Hallenhockey-Bundesliga Süd verabschieden. Das wird nicht leicht, weil der als Meister feststehende Gegner HTC Stuttgarter Kickers bisher alle seine neun Spiele gewonnen hat. Allerdings war Limburg im Hinspiel einem Punktgewinn gegen den schwäbischen Erstligaaufsteiger am nächsten, als nur eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung gegen Ende ein Remis der Limburger verhinderte. Stuttgart wird am Sonntag heiß darauf sein, die Saison mit dem zehnten Sieg verlustpunktfrei abzuschließen. Die Partie wird um 12 Uhr in der Sporthalle der Hadamarer Fürst-Johann-Ludwig-Schule angepfiffen.

Lukas Schmitt will mit seinem LHC am Sonntagmittag zum Abschluss der Hallenrunde der bisher blütenreinen Weste des künftigen Erstligisten Stuttgarter Kickers die ersten Flecken beifügen.

Foto: Andreas Hergenhahn

Für Limburg geht es vor allem darum, durch einen Erfolg Selbstvertrauen für den Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Feld-Bundesliga zu sammeln, was vom letzten Tabellenplatz aus kein leichtes Unterfangen werden wird. Am Sonntag kann Limburg zwar nicht mehr den Erstligaaufstieg schaffen, hat aber zumindest die Vizemeisterschaft im Fernduell mit der punktgleichen TG Frankenthal noch selbst in der Hand. Der LHC hätte bei einem Sieg Platz zwei sicher, wenn Frankenthal in Rüsselsheim nicht fünf Tore höher gewinnt. Allerdings ist ein hoher Sieg der Pfälzer unwahrscheinlich, weil es für die Opelstädter noch um den Klassenverbleib geht. Sollten Limburg und Frankenthal nicht über ein Unentschieden hinauskommen, könnte lachender Dritter die HG Nürnberg sein und bei einem Sieg in Bad Dürkheim noch Vizemeister werden. Doch auch für die Franken dürfte es in der Pfalz schwer werden. Denn Bad Dürkheim braucht dringend einen Heimsieg, um Rüsselsheim noch zu überflügeln und den Klassenverbleib zu schaffen.

Frauen weiter an der Spitze Die Frauen des Limburger HC bleiben in der Hallen-Verbandsliga durch ein klares 8:1 beim Außenseiter Rüsselsheimer RK III auf Platz eins. Dabei musste die Mannschaft von der Lahn sogar einem Rückstand hinterherlaufen, aber Wagner, Kaiser, Dzierzawa (2), Behlau (2) und Frysz drehten den Spieß um. Die Männer-Reserve unterlag dem Favoriten SC SaFo Frankfurt mit 4:7. Nach gutem Start erhöhte der Tabellenführer das Tempo. Mit einer 4:2-Führung ging SaFo in die Pause. Die Sachsenhäuser machten nach Wiederanpfiff noch einmal ernst und kamen schnell per Doppelschlag zum 6:2. Das Spiel war somit entschieden. Limburg stand fortan zwar besser in der Defensive, war aber vorne zu harmlos. Die Torausbeute teilten sich Predikant (2), Lingner und Lars Schmitt.

Vielleicht hat Limburg am Sonntag auch das Glück, dass Stuttgart nach der feststehenden Meisterschaft nicht mehr mit hundertprozentigem Elan in die letzte Partie geht. Aber schenken werden die Kickers den Lahnstädtern den Sieg mit Sicherheit nicht. Denn wer wollte eine Traumsaison nicht gerne mit einer weißen Weste ohne Niederlage abschließen? In Normalform sollte Stuttgart als leichter Favorit in die Begegnung gehen. Sollten die Limburger aber einen starken Tag erwischen, dürfte mit dem Heimvorteil im Rücken ein Punkt oder mit ein bisschen Glück gar ein Sieg durchaus im Rahmen des Machbaren sein. Jedoch hat Limburg das Pech, dass neben dem langzeitverletzten Matthias Kreß die angeschlagenen Hans Schneider und Max Müller ebenfalls fehlen werden. So sind Angriff und Verteidigung der Hausherren geschwächt. Die Fans dürfen gespannt sein, ob der LHC diesen Nachteil mit dem nötigen Kampf- und Teamgeist ausgleichen kann und eine alles in allem gute Runde mit dem frühzeitigen Klassenverbleib mit einem Erfolgserlebnis abschließen kann. mae