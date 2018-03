Schafft Catweazle die Überraschung?

Wer wird Idar-Obersteiner Squash-König 2018? Zum sechsten Mal der Germesheimer Anders Kroscky? Oder der in der Rangliste einen Platz vor ihm rangierende Jörg Schoor aus Worms, die Nummer drei in Rheinland-Pfalz? Oder dessen Mannschaftskollege Youssef Elbarary? Und wie gut sind die Lokalmatadoren der Squashfreunde Idar-Oberstein drauf? All diese Fragen werden am morgigen Samstag bei der bereits 39. Auflage der Offenen Idar-Obersteiner Stadtmeisterschaften im Squash beantwortet, die wie gewohnt am Fastnachtswochenende im Idarer Jahnhaus-Center stattfinden. Am Samstag suchen Frauen, Männer A und Männer B ihre Meister, am Sonntag treffen sich – fast in ähnlicher Besetzung – die Doppelspieler, um den offiziellen Landesmeistertitel auszuspielen.

Waren im Vorjahr im Doppel erfolgreich: Kim Müller-Steinbrech (Squashfreunde Idar-Oberstein, rechts) und Anders Kroscky. Der Germersheimer sicherte sich auch zum fünften Mal die Idar-Obersteiner Turnierkrone im Einzel. In diesem Jahr ist die Konkurrenz aber deutlich stärker.

Foto: Joachim Hähn

In der Doppelkonkurrenz ist mit Kim Müller-Steinbrech ein SFIO-Regioanalligaspieler Titelverteidiger. Im Männer-A-Feld – das war die dickste Überraschung 2017 – stand er im Finale seinem Doppelpartner Kroscky gegenüber – und verlor. Eine Wiederholung wäre ein noch größerer Coup, hat der Alzeyer doch gerade erst eine längere Verletzungspause hinter sich.

Zurückkehren an die alte Spielstätte wird Sam Stott, lange Jahre Nummer eins der Squashfreunde. Er spielt mittlerweile bei Colonia Köln in der NRW-Liga und hat in diesem Jahr erst ein Spiel verloren. „Catweazle“, wie er liebevoll von den Teamkollegen genannt wird, rangiert in der Effektivitäts-Rangliste der dritthöchsten deutschen Spielklasse auf Rang fünf. Colonia steht in der Tabelle auf Rang drei und hofft noch auf den Aufstieg in die Zweite Bundesliga.

Was Kroscky im A-Feld ist Robert Yaghoubi im B-Feld: Im Vorjahr siegte der SFIO-Akteur zum vierten Mal – und hat sich natürlich auch für 2018 viel vorgenommen. Los geht es am Samstag um 9.30 Uhr, die Halbfinal- und Finalspiele sind ab etwa 17 Uhr angesetzt. Das Doppelturnier am Sonntag läuft von 10.30 bis etwa 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.