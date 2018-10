Arnd Zeigler (Foto) macht das, was ein guter Fußballer machen muss: Er geht dahin, wo es wehtut – zumindest lautet so sein Programm. Das präsentiert er am Donnerstagabend ab 20 Uhr im Emmelshausener Zentrum am Park (ZAP) . Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der WDR-Kultsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ ist der gebürtige Bremer Zeigler, unter anderem Stadionsprecher beim SV Werder, auf Tournee. Bereits im Frühjahr brachte der wohl bekannteste Fußball-Archivar Deutschlands in 20 Shows live sein Programm an den Mann, die Veranstaltung im Vorderhunsrück ist die einzige in Rheinland-Pfalz. Karten sind noch erhältlich für alle, die von rabiaten Fouls, desolaten Interviews und „Kacktoren“ aus allen Ligen nicht genug bekommen können. Ein Abend voller Schmankerl aus der Welt des runden Leders ist garantiert.

Tickets gibt es unter anderem im Internet unter www.das-zap.de

