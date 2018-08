Zum Saisonfinale haben es die BK Thunderbirds noch einmal richtig krachen lassen. In ihrer letzten Oberliga-Partie bezwangen die American Footballer aus Bad Kreuznach vor heimischem Publikum die Neuwied Raiders mit 48:3 (21:3). Es war der vierte Sieg der T-Birds bei sechs Niederlagen. „Das war genau der Abschluss, den wir gebraucht haben“, freute sich der Bad Kreuznacher Headcoach Jochen Schmitt. „Wenn wir diese Form halten können, ist mir für das nächste Jahr nicht bange.“ Dass die T-Birds in der Abwehr gut aufgestellt sein würden, war vor der Begegnung bekannt. Jerome Saxon und Julian Haupt gaben der Hintermannschaft Stabilität. Doch auch im Angriff flutschte es. Und das war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. „In der Offense hat es endlich mal bei zwei, drei Receivern ,klick' gemacht“, sagte Schmitt. „Sie haben das umgesetzt, was sie machen sollten.“ Die Nachwuchsakteure, die im Laufe der Runde zum Kader gestoßen sind, haben sich mittlerweile sehr gut integriert. So konnten die Bad Kreuznacher ihr Spiel so aufziehen wie in der zurückliegenden Zeit mit ihrer erfolgreichen Jugendmannschaft. „Manche Junge zeigen den Männern, wo es lang geht“, sagte Schmitt. „Es war ein schöner, unterhaltsamer Nachmittag. Es hat viel Spaß gemacht zu coachen.“

Eine starke Leistung bot Lukas Köhler, der mit seinen unwiderstehlichen Powerläufen vier Touchdowns erzielte. Einmal legte Dennis Henn den Ball hinter der Goalline ab. Corben Perceira, der nach der Pause ...

