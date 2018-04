Am Sonntag geht der diesjährige Bulls-MTB-Cup mit dem Rennen am Booser Sportplatz in die finale Runde. Bei der von den Fahrradfreunden vom Booser Eifelturm ausgerichteten Mountainbike-Veranstaltung werden dementsprechend nicht nur die Tagessieger ermittelt, sondern in den 20 Altersklassen jeweils auch die Gesamtsieger. Nach dem witterungsbedingten Ausfall des Auftakts in Adenau besteht die Serie in diesem Jahr mit Büchel, Kottenheim und eben Boos nur noch aus drei Rennen, von denen zwei und ein mögliches Streichresultat in die Gesamtwertung einfließen. Die Teilnahme beim Abschluss in Boos ist für die Teilnehmer an der Cup-Wertung aber Pflicht.

Während in der Elite der Frauen der Niederländerin Kiki van Asselt mit bisher zwei Siegen der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen ist, ist bei den Männern noch alles offen. Derzeit ...

Lesezeit für diesen Artikel (368 Wörter): 1 Minute, 36 Sekunden

