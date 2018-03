Die E-Mail landete um 2.06 Uhr von Samstag auf Sonntag im Postfach des TuS Treis-Karden. Die SG Speyer/Schifferstadt hat das für Sonntag geplante Rückspiel abgesagt. "Leider bekommen wir kein Team zusammen und müssen daher das Spiel absagen", heißt es in der offiziellen Mail. Das war rund vier Stunden, nachdem Treis-Karden das Hinspiel mit 71:61 (38:29) gewonnen hatte und damit den Grundstein gelegt hatte, die SG im Kampf gegen den Abstieg in der Tabelle der Basketball-Oberliga hinter sich zu lassen. Das ist nun mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Fall, denn beide Mannschaften haben zwölf Punkte nach der Partie am Samstag. Die zu erwartende Wertung am grünen Tisch: zwei Punkte und 20:0 Körbe für Treis-Karden, ein Punkt Abzug für Speyer.

Thomas Lippe, Abteilungsleiter des TuS und am Samstag in Speyer dabei, sagt: "Da es so kurzfristig ist und kein anderer Termin mehr zur Verfügung steht, wird es am grünen Tisch ...

Lesezeit für diesen Artikel (390 Wörter): 1 Minute, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.