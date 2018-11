Der TuS Treis-Karden hat seine Favoritenrolle im Auswärtsspiel beim BBC Horchheim II bestätigt. Vor allem hatten die Moselaner den längeren Atem, legten nach einer knappen 48:43-Führung zur Pause einen Gang zu und gewannen sicher mit 107:69. Dabei endete das letzte Viertel 26:7. Marcel Bröhl ließ es dabei ordentlich krachen, der Top-Scorer der Gäste kam am Ende auf 40 Punkte, was für ihn die beste Ausbeute in dieser Saison war. In der Tabelle hatte der Sieg keine große Auswirkungen, der TuS bleibt Dritter hinter Lützel III (99:96 in Burgbrohl) und Andernach (spielfrei). Beide haben bislang alle Partien gewonnen, Spitzenreiter Andernach bekanntlich auch gegen Treis-Karden. Für den TuS bedeutet das: Keine Patzer erlaubt vor den direkten Duellen mit den beiden Kontrahenten. Lützel III ist am 16. Dezember an der Mosel zu Gast, vorher geht es kommenden Sonntag noch zu MJC Trier II für den TuS. Das ist bereits die erste Partie der Rückrunde. Da mit Felix Adams ein großer Mann fehlte und auch Bröhl war unter der Woche angeschlagen, rückte TuS-Abteilungsleiter Thomas Lippe mit in den Kader. „Wir wollten nicht zu viel riskieren, falls Marcel nicht kann, für zwei, drei Minuten bin ich ja noch gut“, schmunzelte Lippe. Aber Bröhl konnte. Und wie. „Er hat gearbeitet wie ein Tier, hat sich durch seine Rebounds offensiv immer die zweite Chance erarbeitet und für jeden seiner 40 Punkte hart gekämpft. Die hat er sich auch verdient“, sagte Lippe.

Eine fast schon obligatorische Standpauke von Trainer Paul Klär hatten sich die Treis-Kardener Spieler ebenfalls verdient, wie Lippe fand: „Es war eine Katastrophe in der ersten Hälfte. Und dann kommt ...

