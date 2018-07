Tauris in Mülheim-Kärlich: Freizeitbad fördert Schwimmen, wer fördert das Bad?

Grundschulkindern das Schwimmen beizubringen, kommt in der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm nach Auskunft der Verwaltung ein hoher Stellenwert zu. Anders als beispielsweise in der VG Rhein-Mosel oder der Stadt Bendorf steht mit dem Tauris auch ein geeignetes Hallenbad zur Verfügung, mit dem seit Langem der Schwimmunterricht gefördert wird. Selbst aber wurde das Bad, das die Stadt Mülheim-Kärlich einst aus eigenen finanziellen Mitteln gebaut hat, noch nie mit Zuschüssen gefördert. Ein Umstand, der nicht nur die Stadtspitze schon lange umtreibt. Nach zähem Ringen kommt nun offenbar aber Bewegung in die Sache.

Das Sportbecken im Freizeitbad Tauris wird auch von Grundschulen in der VG Weißenthurm für den Schwimmunterricht genutzt.

Foto: Tauris

Bis auf die Grundschule Bassenheim, die das Hallenbad der Barmherzigen Brüder in Saffig besucht, sowie die Grundschulen in Kettig und Weißenthurm, die derzeit keinen Schwimmunterricht anbieten, wird das Tauris von allen übrigen Grundschulen in der VG genutzt. Darüber hinaus findet dort auch Vereinsschwimmen statt. Anfragen beim Land nach einer Förderung für das Bad, dessen Einnahmen Jahr für Jahr zurückgehen und die Ausgaben steigen, wurden laut Stadtverwaltung Mülheim-Kärlich in der Vergangenheit stets mit der Begründung abgewiesen, dass nicht die Stadt selbst, sondern die Aquapark Management West GmbH der Betreiber sei. Ungeachtet dessen, dass die Stadt finanziell für die Verluste aufkommt.

Doch die Stadt sowie auch die VG Weißenthurm und der Landtagsabgeordnete Josef Dötsch (CDU) ließen nicht locker. Mit Erfolg: Im September landete das Tauris auf Platz drei der Prioritätenliste der förderungswürdigen Sportstätten im Landkreis. Damit die Landesmittel über den Kreis fließen können, muss ein detaillierter Zuwendungsantrag gestellt werden, in dem die geplanten Maßnahmen für eine Generalsanierung mit einem Limit in Höhe von 6,5 Millionen Euro inklusive Zuwendung aufgeführt werden. Geplant war es, diesen Antrag bis zum 30. September einzureichen. Doch daraus wird laut Erstem Stadtbeigeordnetem Albert Weiler und der VG-Verwaltung nichts, da nach öffentlicher Ausschreibung bislang nur Angebote für Ingenieurleistungen (Heizung, Lüftung, Sanitär), nicht aber für die notwendigen Architektenleistungen und die Elektroplanung vorliegen. Letztere müssen nun neu ausgeschrieben werden, sodass die Frist nicht gewahrt und der Antrag erst 2019 gestellt werden kann.

Die Aussichten auf finanzielle Unterstützung für das Tauris, dass Freizeit-, Sport- und Bildungsstätte zugleich ist, sind dennoch vielversprechend. Um das Verlustgeschäft für die Stadt noch weiter zu minimieren, hat sich Stadtbürgermeister Uli Klöckner Anfang des Jahres mit der Bitte nach einem jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten des Freizeitbades an die VG-Verwaltung gewendet. In dem Schreiben begründete Klöckner sein Begehren insbesondere damit, dass es sich bei dem im Eigentum der Stadt Mülheim-Kärlich befindlichen Bad eben auch um ein touristisches Angebot der Verbandsgemeinde Weißenthurm handelt. Immerhin würden vergleichbare touristische Angebote, beispielsweise Radwanderwege, das Bimsmuseum oder auch Caesars Brücke, die sich noch in der Planung befindet, ebenfalls mit Mitteln aus dem umlagefinanzierten Haushalt der VG getragen. Durch eine solche finanzielle Unterstützung könnte letzten Endes auch das allen VG-eigenen Gemeinden zugutekommende Angebot für das Schulschwimmen dauerhaft unterstützt werden, argumentierte der Stadtchef und erlangte damit bisher bereits einen Teilerfolg: Bei zwei Stimmenthaltungen empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss der VG, der am Mittwoch tagte, dem Verbandsgemeinderat, einen jährlichen Zuschuss zur Förderung des Freizeitbades Tauris in Höhe von 80.000 Euro in den Haushalt der VG – beginnend ab dem Haushaltsjahr 2019 – aufzunehmen. Das letzte Wort darüber hat der VG-Rat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch um 17.30 Uhr.

Von unserem Redakteur Damian Morcinek