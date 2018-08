Moseldorf hält Freibad über Wasser: In Ellenz-Poltersdorf bekommen alle i-Dötzchen Gutscheine für kostenlosen Schwimmkurs

Rund 850 Einwohner, Grundschule, Kindergarten, Sportplatz, Freibad: Die Moselgemeinde Ellenz-Poltersdorf hat alles, was junge Familien brauchen. Dass es das Freibad noch gibt, ist allerdings ein Glücksfall.

Das Schwimmenlernen macht Spaß – jedenfalls in Ellenz-Poltersdorf. Foto: Jens Weber

Vor vier Jahren wäre es beinahe geschlossen worden, nachdem die Verbandsgemeinde Cochem ein Konzept für ihre Bäder hatte erstellen lassen – immerhin drei an der Zahl. Die Empfehlung der Experten lautete damals aus Kostengründen: Behaltet das Moselbad in Cochem und das Freibad in Treis-Karden, aber schließt bitte das Freibad in Ellenz-Poltersdorf. Die Nachricht traf die Bevölkerung wie ein Tsunami. Doch sie tauchte angesichts der kommunalen Katastrophe nicht unter, sondern hielt der Welle der schlechten Nachricht stand – und gründete eine Bürgerinitiative mit dem Ziel: „Unser Freibad muss bleiben“. Zur Rettungseinheit gehört Nicole Jobelius-Schausten, Sprecherin der Bürgerinitiative. Sie sagt: „Wir leben am Fluss, da muss man schwimmen können. Es ist fast noch wichtiger als das Fahrradfahren. “

„Es ist schön zu sehen, wie die Kinder den Schritt vom Nichtschwimmer- ins Schwimmerbecken schaffen“, sagt Nicole Jobelius-Schausten von der Bürgerinitiative „Unser Freibad muss bleiben“. Foto: Jens Weber

Das Freibad stammt aus einer Zeit, als die Kommunen noch aus dem Vollen schöpfen konnten. 1976 wurde es gebaut: Babyschwimmbecken, Nichtschwimmerbecken, Schwimmerbecken. Alles großzügig bemessen, umrahmt von einer großen Liegewiese mit schattigen Bäumen und einem traumhaften Blick auf die andere Moselseite. Allein für den schönen Ausblick müsste man Vergnügungssteuer erheben, sagen manche.

Das sieht doch gut aus! Seit 2015 hat jedes Kind, das in Ellenz-Poltersdorf eingeschult wird, das „Seepferdchen“. Foto: Jens Weber

Um dem Untergang zu trotzen, sammelte die Bürgerinitiative 5500 Unterschriften. Das beeindruckte die politischen Entscheider in Cochem. Noch im selben Jahr, im Dezember 2014, ließ sich der Verbandsgemeinderat umstimmen. Keine Generalsanierung, das wäre zu teuer, aber eine Solarabsorberanlage würde das Freibad künftig finanziell über Wasser halten. Auch der Gemeinderat unterstützte das Vorhaben finanziell. Jetzt fließt Moselwasser durch schwarze Leitungen, wird aufbereitet, von der Sonne erhitzt und füllt die drei Becken. „Das hat die Energiekosten dramatisch gesenkt“, sagt Bernd Schuwerack, Leiter der Bäderbetriebs GmbH in der Verbandsgemeinde Cochem. 12.000 Euro werden pro Saison eingespart. Natürlich ist das Wasser zum Beginn der Saison noch keine 26 Grad warm, aber es ist eben ein Sportbad. Die Schwimmer nehmen die Temperatur denn auch sportlich.

Nahezu einzigartig in Ellenz-Poltersdorf ist: Jedes Kind, das nach den Sommerferien eingeschult wird, erhält einen Gutschein für einen kostenlosen Schwimmkurs, der nach zehn Stunden mit dem „Seepferdchen“ endet. Das bezuschusst der örtliche Heimatverein seit 2015 mit 500 Euro jährlich. „Da die meisten Familien am Anfang der Ferien in den Urlaub fahren, beginnen wir mit dem Kurs in der dritten Ferienwoche“, sagt Schwimmmeister Hermann Weber. Jeden Tag kommen die i-Dötzchen dann zum Training und werden spielerisch an das Element Wasser herangeführt. Nach zehn Stunden schaffen sie es in der Regel, 25 Meter weit zu schwimmen und einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser mit einer Hand heraufzuholen. „Seit 2015 wurde kein Kind mehr ohne ,Seepferdchen' eingeschult“, sagt Nicole Jobelius-Schausten. Als Schulkinder trainieren die Jungen und Mädchen dann auf das Jugendschwimmabzeichen in Bronze oder Silber hin. Denn seit 2017 gibt es in der Grundschule, die direkt neben dem Freibad liegt, eine Lehrerin, die den Rettungsschein hat und damit Schulschwimmen unterrichten darf – ideale Bedingungen also.

Doch auch in den Jahren 2015/2016 fand die Bürgerinitiative gemeinsam mit der Grundschule eine kreative Lösung: Sie tauschten für die Sportstunden einfach eine Lehrerin mit der Grundschule im 22 Kilometer entfernten Bullay. Die Kollegin mit Rettungsschein unterrichtete dann die Jungen und Mädchen in den Sommermonaten regelmäßig im Freibad.

Das Engagement der Ellenz-Poltersdorfer beeindruckt auch die, die nicht (mehr) selbst schwimmen gehen. Zur Unterstützung kaufen sie eine Familiensaisonkarte für 120 Euro und verschenken sie beispielsweise an Flüchtlingsfamilien. So viel Unterstützung bewahrt das Freibad vor dem Untergang.

Birgit Pielen