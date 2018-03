Moritz Thomann gibt in der Finalrunde nur zwei Sätze ab

Kein Teaser vorhanden

Packt eine starke Vorhand aus: Moritz Thomann von der TTG Schweppenhausen gewinnt die E-Klasse bei der Regionsrangliste.

Foto: Klaus Castor

Die besten drei jeder Männer-Klasse und die besten zwei Frauen qualifizierten sich für die Verbandsebene. Überraschend hat Johnas Henrich das Ticket gelöst. Der 14-Jährige wechselte vom TV Oberstein zur TTSG Oberreidenbach/Sien und belegte in der C-Klasse einen starken zweiten Platz. Er musste sich nur dem späteren Sieger Christopher Jürgens von der TTG Waldalgesheim/Daxweiler mit 8:11, 11:13 und 3:11 geschlagen geben. Auch die anderen Männer-Titel blieben im Kreis Bad Kreuznach. Die E-Klasse dominierte Moritz Thomann von der TTG Schweppenhausen/Guldental. Er gab in fünf Endrunden-Matches lediglich zwei Sätze ab. Marcel Flühr von der TTG Bad Kreuznach musste da schon ganz anders kämpfen. Drei seiner fünf Endrunden-Spiele gewann er mit 3:2, zwei mit 3:1. Die Konkurrenz der Spieler aus den Rheinlandligen ging an Steven Poensgen vom TTC GW Kirn. Gegen Marco Queiser vom TV Oberstein lieferte er beim 11:9, 11:8, 3:11, 9:11 und 11:9 den entscheidenden Krimi. Die Frauen-Klasse wurde von Spielerinnen des Kreises Birkenfeld dominiert. olp