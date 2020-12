Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 11:33 Uhr

In der Regel öffnet der Markt am Freitag vor dem ersten Adventssonntag und endet am 29. Dezember. 2019 war er 31 Tage geöffnet. In dieser Zeit kommen meist einige Tausend Besucher pro Tag zu den über mehrere Plätze in Alt- und Innenstadt verteilten Marktständen und -hütten. Gerade in den vergangenen Jahren sei der Markt immer stärker besucht worden, teilt die Stadtverwaltung Limburg dazu mit.

Im vergangenen Jahr waren insgesamt 38 Hütten und Verkaufshäuschen beteiligt. In fünf von ihnen konnten 50 Hobbykünstler ihre Werke der Öffentlichkeit präsentieren.