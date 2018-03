Sänger aus Norken auf der Erfolgsspur: Die Zukunft von Mirko Santocono ist rosig

Wunderbar, großartig, erfolgreich oder traumhaft? Welchen Titel Mirko Santocono dem abgelaufenen Jahr 2017 geben soll, weiß er selbst nicht so genau. Denn die Entwicklung, die die Karriere des Westerwälder Singer/Songwriters mit italienischen Wurzeln in den vergangenen zwölf Monaten genommen hat, macht den in Norken lebenden Künstler fast sprachlos. Seinem Ziel Berufsmusiker ist er einen riesigen Schritt näher gekommen. Zudem wurde sein privates Glück durch die Geburt seines Sohnes Eliah im Mai perfekt.

Mirko Santocono hat Erfolg als Sänger. Foto: privat

Nachdem seine Debüt-Single „Farben“, die von Edo Zanki produziert wurde, von Radiosendern in ganz Deutschland gespielt wurde, wuchs der Wunsch nach einem kompletten Album. Dank einer Crowdfunding-Aktion, an der sich rund 100 Fans beteiligten, konnte die Platte „Meine Zukunft ist anders“ vor Kurzem fertiggestellt werden und soll im Frühjahr 2018 in den Handel kommen. Für die Spender, die Mirkos Traum unterstützt haben, gibt es, ja nach Höhe der finanziellen Zuwendung, als Dankeschön zum Beispiel ein Exemplar des Albums, ein Wohnzimmerkonzert oder einen musikalischen Pizzaabend mit dem Familienvater aus Norken, der vor seiner Gesangskarriere in einer Pizzeria gearbeitet hat.

Bereits seit wenigen Tagen auf dem Markt ist die neue CD „Lockermachen und Durchfedern“ des Produzentenduos „Stereoact“, das vor allem durch seinen Remix des Schlagers „Die immer lacht“ (von Kerstin Ott) im Deep-House-Beat bekannt wurde (der Song war in den deutschen Jahrescharts der erfolgreichste deutschsprachige Titel 2016). Auf dem neuen Album nun, das gleich am Freitag, am Tag der Veröffentlichung, auf Platz 2 der Itunes-Charts eingestiegen ist, ist mit „Lange Reise“ auch ein Song aus der Feder von Mirko Santocono vertreten. „Ich habe mich über Facebook einfach mal bei Stereoact gemeldet, und sie haben mir sofort geantwortet“, freut sich der Westerwälder.

Weil er von Mirkos Qualitäten überzeugt ist und um dessen Karriere noch professioneller voranzutreiben, hat sich der bekannte Radiopromoter Eberhard Pacak, der seit zwei Jahren am Bekanntheitsgrad des Sängers feilt, nun dazu entschieden, erstmals als Manager im Musikbusiness aufzutreten. Was Santocono, der alle seine Titel selbst schreibt, ausmache, sei seine warme Stimme und seine authentische Persönlichkeit, wird Pacak in der Fachzeitschrift „Musikwoche“ zitiert. Laut dem Manager geht es jetzt darum, für Mirkos Album „Meine Zukunft ist anders“ einen passenden Partner im Labelbereich zu finden.

Dem Kontakt zu Pacak hat Santocono es auch zu verdanken, dass er 2017 einen internationalen Verlagsdeal unterzeichnen konnte: Alle seine Titel (Edition Pacak) werden künftig von Roba Music Publishing (Hamburg), einem der größten Musikverlage weltweit, verlegt – ebenso wie Superstars wie Madonna, Anastacia oder Udo Lindenberg. Im Rahmen dieser Kooperation wird Mirko Santocono nicht mehr nur Songs für sich selbst, sondern auch für andere Sänger schreiben, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung ankündigt.

Debütsingle "Farben".

Doch damit nicht genug: Im Februar wird Mirko zu einer kleinen Tour durch die Schweiz aufbrechen, um dort sein neues Album bei Konzerten und Terminen mit Radiostationen vorzustellen. Im Frühjahr ist er zu einem der größten lateinamerikanischen Kulturfestivals nach Kuba eingeladen – von der obersten Kulturebene des Karibstaates. Bei „Romerias de Mayo“ in Holguin wird er unter anderem seinen Song „Farben“ singen, der extra auf Spanisch übersetzt wurde. Darüber hinaus sind weitere spannende Projekte in Afrika und Lateinamerika geplant. Zudem soll es im Sommer und Herbst kleinere Tourneen durch ganz Deutschland geben. „Ich weiß gar nicht genau, was gerade alles passiert“, zeigt er sich bescheiden.

Und auch wenn er inzwischen das Tor zum internationalen Musikgeschäft aufgestoßen hat, sagt Mirko Santocono ganz klar: „Meine Heimat ist und bleibt der Westerwald.“ Als Sänger ist er mit sich im Reinen: „Ich habe meinen Stil als klassischer deutschsprachiger Singer/Songwriter gefunden. Meine Geschichten stammen aus meinem Leben“, berichtet er. So erzählt der Song „Mitten im September“, wie er seine Frau Franka kennengelernt hat. Mit „In Gedanken bei dir“ verarbeitet er den Verlust eines geliebten Menschen. Das Lied „Herztöne“ ist seinem Sohn Eliah gewidmet. „Seine Geburt überstrahlt einfach alles“, sagt der Vater stolz und voller Liebe.

Weitere Infos im Internet unter: www.mirkosantocono.com

Von unserer Redakteurin Nadja Hoffmann-Heidrich