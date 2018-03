Müllerland wechselt den Besitzer: Was wird aus den Mitarbeitern?

Im vergangenen Sommer noch ein Gerücht, seit dieser Woche ein Fakt: Das Möbelhaus Müllerland wird verkauft. Die XXXLutz-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Würzburg übernimmt die Standorte in Görgeshausen und Hennef.

Müllerland hat einen neuen Eigentümer: Die XXXLutz Unternehmensgruppe hat das Möbelhaus in Görgerhausen mit sofortiger Wirkung übernommen. Foto: Andreas Egenolf

Das Unternehmen, das sein Netz über ganz Deutschland spannt, plant, alle Mitarbeiter zu übernehmen. Dies bestätigen die Unternehmensleitungen des Möbelhauses Müllerland sowie auch der XXXLutz-Gruppe. Es könne jedoch sein, dass sie je nach Eignung und Bedarf an einem anderen Standort eingesetzt werden. Diese Mitteilung gelte allerdings unter Vorbehalt, weil die Kartellbehörde der Übernahme des Westerwälder Möbelhauses noch zustimmen muss. Das kann bis zu vier Wochen dauern.

Stephan Müller von Müllerland äußert sich auf Anfrage der WZ: „Im Hinblick auf den rasanten und sich immer weiter beschleunigenden Konzentrationsprozess im Möbelhandel haben wir uns nach langer und reiflicher Überlegung entschieden, die Möbelhandelsgruppe aus strategischen Gründen an die XXXLutz Unternehmensgruppe zu verkaufen. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Mit XXXLutz wird Müllerland von einem erfahrenen, etablierten und deutschlandweit aktiven sowie gleichfalls inhabergeführten Möbelhändler übernommen und in eine sichere Zukunft geführt.“ Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, teilt der neue Eigentümer mit. Gerüchte, dass bei Müllerland bereits Entlassungen ausgesprochen wurden, seien nicht zutreffend, betont Stephan Müller.

Für das Traditionsunternehmen Müllerland, das im Jahr 1912 in Alpenrod von Karl Ludwig Müller gegründet worden und 1995 in Görgeshausen seinen Hauptsitz gefunden hatte, endet damit im Jahr 2018 die Geschichte. Die Unternehmensgruppe XXXLutz eröffnet nun in Görgeshausen auf 34 000 Quadratmetern ihr erstes Haus in Rheinland-Pfalz. Die nächsten XXXLutz-Standorte im Umkreis befinden sich eine Autostunde entfernt. Müllerland sei ein gut geführtes Unternehmen, das in die XXXLutz-Gruppe passe. Alois Kobler, Geschäftsführer der XXXLutz-Unternehmensgruppe, verweist auf die attraktiven Regionen, in denen sich die beiden Müllerland-Standorte befänden.

Das bestehende Sortiment soll erhalten bleiben und um das XXXLutz-Sortiment ergänzt werden, heißt es. Trotz des breiteren Angebotes müsse aber nicht angebaut werden, weil beide Häuser an das allgemeine System des bundesweit agierenden Unternehmens angeschlossen würden, um jegliches Potenzial auszuschöpfen und so den Umsatz zu steigern. Deshalb werde auch nicht über Entlassungen nachgedacht, zumal weitere Abteilungen zum Beispiel im IT-Bereich aufgebaut werden sollen. Diesem Gedanken entsprechend, stellt das Unternehmen heraus, dass ganz allgemein nicht nur der Kunde, sondern auch der Mitarbeiter im Vordergrund stehe. „Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sind die wesentlichen Säulen der XXXLutz Unternehmensgruppe“, sagt Alois Kobler.

Schon im vergangenen Sommer kursierten im Westerwald Gerüchte, dass sowohl Müllerland wie auch ein weiteres Möbelhaus in der Region verkauft werden sollen. Damals dementierte der Sprecher der XXXLutz-Unternehmensgruppe, Volker Michels, auf Anfrage unserer Zeitung diese Gerüchte und bezeichnete sie als Falschmeldungen. Zu der Zeit sei die Übernahme von Müllerland tatsächlich noch nicht im Gespräch gewesen, äußert er sich auf eine aktuelle Nachfrage. Von dem Kauf eines weiteren Möbelhauses will Michels auch jetzt noch nichts wissen.

Die Müllerland Einrichtungshäuser Görgeshausen und Hennef verfügen über eine Verkaufsfläche von 65 000 Quadratmetern und beschäftigen 150 Mitarbeiter an jedem Standort. Mit der Übernahme vergrößert sich das Filialnetz der XXXLutz-Möbelhäuser in Deutschland auf 44 Standorte mit mehr als 11.000 Mitarbeitern.

