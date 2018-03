Langjährige Leiterin geht in den Ruhestand: Monika Gass hat Keramikmuseum bekannt gemacht

Die Leiterin des Keramikmuseums Westerwald in Höhr-Grenzhausen, Monika Gass, tritt nach 17-jähriger Tätigkeit bei der Museen im Westerwald GmbH Ende Januar in den wohlverdienten Ruhestand. Landrat Achim Schwickert und Geschäftsführerin Helga Gerhardus würdigten in einer Feierstunde ihre sehr vielfältigen Verdienste.

Landrat Achim Schwickert und die Geschäftsführerin der Museen GmbH, Helga Gerhardus, dankten Monika Gass (Mitte) für ihr Engagement und die für das Keramikmuseum Westerwald geleistete Arbeit.

Foto: Pressestelle der Kreisverwaltung

„Ein Museum zu halten, ist eins. Aber ein Museum weiterzuentwickeln, ist die eigentliche Herausforderung, die Sie, liebe Frau Gass, mit Bravour gemeistert haben“, sagte Landrat Schwickert. „Wenn man wie Sie mit Haut und Haaren ein Museum leitet, setzt man auch eigene Schwerpunkte. Mit dieser Linie und Ihrem überdurchschnittlichen Engagement haben Sie das Keramikmuseum weit über die Grenzen des Westerwalds hinaus bekannt gemacht – dafür gebührt Ihnen mein ganz persönlicher Dank, aber auch der Dank aller Westerwälder, den ich Ihnen hiermit gerne ausspreche.“

Geschäftsführerin Helga Ger-hardus schloss sich diesen Worten gerne an. „Sie waren Herz, Motor und Seele des Museums, das Sie in den vergangenen 17 Jahren in außergewöhnlichem Maße nach vorne gebracht haben“, betonte sie.

Die aus Ellwangen an der Jagst gebürtige Schwäbin Monika Gass machte ihr Abitur am altsprachlichen Herzog-Wolfgang-Gymnasium in Zweibrücken und studierte zunächst Erziehungswissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Freiburg, bevor sie ihr Studium der Freien Künste/Diplomkeramik an der Hochschule für Bildende Künste in Kassel aufnahm. 1981 schloss sie ihr Studium mit der Höchstnote „summa cum laude“ ab.

Monika Gass eröffnete ein eigenes Keramikstudio in Mannheim, das sie von 1982 bis 2001 sehr erfolgreich betrieb. Daneben vermittelte sie von 1983 bis 1987 im Rahmen einer Lehrtätigkeit an der Rudolf-Steiner-Schule den Schülern der zehnten Klasse Grundlagen des Arbeitens mit Keramik, Glasurkunde, Glasier- und Brenntechniken, Drehen an der Töpferscheibe und vieles mehr. Das nach dem Abitur begonnene Studium der Erziehungswissenschaft und Kunstgeschichte beendete sie 1994 an der Ruprechts-Karls-Universität in Heidelberg. Im gleichen Jahr meldete sie auch den Titel ihrer Doktorarbeit zum Thema „Erforschung und Rekonstruktion Islamischer Pastenlüster“ an.

Im September 2001 übernahm Monika Gass die Leitung des Keramikmuseums Westerwald in Höhr-Grenzhausen. Als Diplom-Keramikerin gelang es ihr, Profil und Bedeutung des Museums von einer vornehmlich historisch-regional orientierten Sammlung zu einem überregional beachteten Museum mit internationaler Vernetzung zu erweitern. Das Museum ist als Zentrum für Keramik etabliert, und zwar sowohl für historische und technische als auch schwerpunktmäßig für zeitgenössische, Keramik. Kennzeichnend hierfür ist unter anderem die Durchführung großer Wettbewerbe. Gass hat während ihrer Amtszeit dreimal den inzwischen europäisch ausgerichteten Westerwaldpreis – Keramik Europas organisiert und Folgeausstellungen im In- und Ausland etabliert. Auch den Förderpreis der Nassauischen Sparkasse, der international ausgeschrieben und im Keramikmuseum im Rahmen einer Sonderausstellung vergeben wird, hat die Leiterin des Keramikmuseums Westerwald vier Mal durchgeführt. Im Jahre 2017 kam erstmalig die Organisation des Südwestdeutschen Keramikpreises hinzu. Auch der Ehrenpreis Deutsche Keramik wurde unter ihrer Federführung zweimal verliehen.

Mit Fachvorträgen, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und China, sowie mit Sonderausstellungen der Arbeiten hochkarätiger Künstler hat Monika Gass die Bedeutung des Standortes Kannenbäckerland und des Keramikmuseums als Teil des europaweit einmaligen Bildungs- und Forschungszentrums hervorgehoben. Mit der Teilnahme an dem bundesweiten Projekt „museum digital“ in Kooperation mit dem Museumsverband Rheinland-Pfalz konnte sie ebenfalls den Bekanntheitsgrad des Museums steigern.

Daneben hat Monika Gass sowohl den Aufbau einer informativen, bildungsorientierten, thematischen Museumspädagogik als auch den Aufbau und die Etablierung des Museumsshops betrieben. Indem sie eine Depoterweiterung forcierte, hat sie sich des Erhalts und Ausbaus der Sammlungen angenommen und Depot-Sonderführungen eingeführt. Gass gelang es zudem immer wieder, ein neues Sammlerklientel zu erschließen.

Das Thema Barrierefreiheit war ihr ebenfalls ein großes Anliegen. So führte sie beispielsweise PC-gestützte dreisprachige Multimedia-Guides für sehbehinderte und blinde Menschen ein. Unter ihrer Ägide gelang letztendlich auch die Aufnahme der Töpferei Westerwälder Art in das bundesweite Verzeichnis „Immaterielles Kulturerbe“.

Monika Gass ist als Kuratorin und Jurorin national und international gefragt. Für ihre Verdienste um das Keramikmuseum Westerwald und die künstlerische Keramik erhielt sie im Dezember 2016 den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz.

Der WZ erzählte sie, wie es mit ihr weitergeht: Sie und ihr Mann kehren zurück in den Raum Heidelberg. Gass wird wieder selbstständig arbeiten. „Ich werde der Keramik so schnell nicht verloren gehen“, verspricht sie – und knüpft die nächsten Netzwerke.

mm