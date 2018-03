Kappensitzung: Discofieber grassiert in Montabaur

Aus unserem Archiv

Montabaur

Schlaghosen, Glitzer und ein Sitzungspräsident, der schwer an TV-Entertainer Ilja Richter erinnerte – die Zutaten für das perfekte Disco-Revival waren beisammen, auf der Kappensitzung der GK Heiterkeit. Kreativ zeigten sich die Narren der Kreisstadt zudem beim Bühnenbild im Haus Mons Tabor: Nachdem der Elferrat zu Beginn überraschenderweise durch den Bauch einer überlebensgroßen Jukebox in den Saal stürmte, nahmen die Herren wenig später, nicht wie sonst üblich an einer langen Tafel, sondern in einem mit Polstermöbeln und Häkeldecke hergerichteten 70er-Jahre-Wohnzimmer Platz.