Wenn er nicht bald operiert wird, hat der dreijährige Spike nur noch eine ganz begrenzte Lebenserwartung. Die englische Bulldogge leidet an chronischer Atemnot, die züchtungsbedingt ist. Zurzeit ist der Hund in der Obhut der Tierhilfe Rhein-Hunsrück und wird betreut von Angelika Auerbach aus Badenhard. Rund 3000 Euro kostet die aufwendige Operation, die in einer Tierklinik in Hofheim ausgeführt werden soll.

Die Belegschaft des Tattoo-Studios Heart of Art in der Kastellauner Perlengasse hörten von dem Schicksal des Hundes und beschlossen spontan eine Hilfsaktion. Drei Tage lang floss das Honorar für alle ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.