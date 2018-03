Ortsgestaltung: Kasbach-Ohlenberger Rat bringt Dorferneuerung auf den Weg

Aus unserem Archiv

Einstimmig hat der Gemeinderat von Kasbach-Ohlenberg den Entwurf eines Dorferneuerungskonzepts auf den Weg gebracht. „Ziel ist, darin alles zu benennen, was an Maßnahmen anstehen könnte. Sozusagen eine Absichtserklärung. Mit einem solchen Konzept ist es für die Gemeinde später einfacher, gegenüber den Behörden zu argumentieren. Mit der Aufnahme von Maßnahmen in das Konzept machen Sie sich also Optionen auf“, erläuterte Planerin Christiane Hicking, bevor sie die einzelnen möglichen Maßnahmen näher erläuterte, die aus Sicht der Dorferneuerung empfohlen werden.