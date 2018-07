Alles nur ein Sommerlochtheater? Das fragt sich Landrat Achim Hallerbach angesichts der Kritik des Linzer Bürgermeisters Hans-Günter Fischer und seiner Amtskollegen aus Sinzig und Remagen, Andreas Geron und Herbert Georgi, an der Forderung nach einer neuen Rheinquerung am Unteren Mittelrhein. Fallen lassen wollen er und der Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel die Brückenidee aber nicht, wie beide gegenüber der RZ betonen. Hallerbach bringt eine Machbarkeitsstudie ins Spiel. „Die überaus positiven Reaktionen aus der Bevölkerung und auch von Gemeindeleitungen aus der Verbandsgemeinde Linz zeigen: Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist“, betont Rüddel, und auch Hallerbach berichtet von vielen Äußerungen pro Brücke, die ihn in den vergangenen Tagen erreicht hätten.

Der Vorstand der CDU im Kreis Neuwied, namentlich Hallerbach und Verbandschef Rüddel, hatten zuletzt im April die Forderung nach einer neuen Brücke bekräftigt. Die mögliche Querung stehe aber derzeit auf ...

Lesezeit für diesen Artikel (239 Wörter): 1 Minute, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.