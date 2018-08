Die Hälfte aller Kreisstraßen ist in schlechtem Zustand. Vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) beauftragte Experten sind das 312 Kilometer lange Kreisstraßennetz mit einem Spezialfahrzeug abgefahren. Im Ergebnis gab es bei 50 Prozent der Strecken die Note 4,5 und schlechter, was nichts anderes heißt, als dass diese Straßen schnellstmöglich saniert werden sollten. Die Verantwortlichen beim Kreis, Beigeordneter Michael Mahlert und Immobilien- und Straßenmanager Rüdiger David, sehen angesichts dieser Lage dringenden Handlungsbedarf – und kündigen so etwas wie eine Offensive an.

Dabei kommen die Erkenntnisse aus der jüngsten Zustandsbewertung, die bereits 2016 erfolgte und eine längere Auswertung nach sich zog, alles andere als überraschend. Dass viel im Argen liegt, haben Bürger, ...

Lesezeit für diesen Artikel (673 Wörter): 2 Minuten, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.