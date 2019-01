Jetzt geht es endlich los: Mit einer musikalischen Laserschau in der Kirche St. Peter und Paul wird am heutigen Samstag der Startschuss zum großen Festjahr 1000 Jahre Bad Hönningen fallen. Seit Ende 2015 arbeiten knapp 20 Ehrenamtliche an dem umfangreichen Programm. Sie erhoffen sich neuen Schwung für ihre viele Arbeit – und könnten nach so manchem Rückschlag auch etwas moralische Unterstützung gebrauchen.

Der Verlust ihres Festausschussvorsitzenden Reiner Pertzborn hat sie bis ins Mark getroffen. „Der hatte so viel Kopf“, sagt Hans-Georg Mertins, „das Wissen ist jetzt weg.“ Und auch seine Art, die ...

Lesezeit für diesen Artikel (734 Wörter): 3 Minuten, 11 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.