Molz verteidigt Gebühr für Gemeindehaus

Ortsbürgermeister Stefan Molz kann die Kritik an der Gebührenerhöhung für die Nutzung des Gemeindehauses nicht verstehen und „will sie nicht unkommentiert lassen“. Neu ist: Künftig sollen auch die Heizkosten auf den Veranstalter umgelegt werden.

In der Ankündigung des Flohmarktes, den der Förderverein Kunst und Orgeln der evangelischen Kirchengemeinde Schauren-Kempfeld-Bruchweiler am Sonntag, 11. März, veranstaltet (siehe NZ vom Montag), wurde kritisiert, dass „die Ortsgemeinde weder einen Höchstbetrag für die Heizkosten festgelegt noch irgendwelche Richtwerte mitgeteilt hat, damit die entstehenden Kosten auch nur ungefähr abgeschätzt werden können.“ Molz entgegnet: „Zu der Kostenbeteiligung am Heizöl kann ich nur sagen, dass im Vorfeld – wie beim Strom auch – die Kosten nur schwer vorauszusagen sind. Hätte man mich gefragt, hätte ich zumindest meine Erfahrungswerte aus vergangenen Vermietungen mitteilen können.“

Der Ortsbürgermeister erklärt auch die Beweggründe für das Angeben der Gebühren. Die Ortsgemeinde sei hoch verschuldet. Zudem habe die Kreisverwaltung Birkenfeld als Aufsichtsbehörde zum Haushalt Bruchweilers festgestellt, dass das Zahlenwerk den gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen, wonach der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Ergebnis auszugleichen ist, nicht entspreche und damit eine Verletzung des Haushaltsrechts darstelle. Eine solch massive Verschuldung müsse die Ausnahme sein. Vom Gemeinderat wird gefordert, dass sich die Situation in den Folgejahren durch strikte Ausgabendisziplin deutlich entschärft. „Die Aufsichtsbehörde hat die Ortsgemeinde in ihrer Stellungnahme zum Haushalt aufgefordert, die Einnahmesituation durch Steuer- und Gebührenerhöhungen erheblich zu verbessern“, fügt Stefan Molz hinzu. Dieser Pflicht komme der Rat nach, indem er verschiedene Gebühren zumindest im Ansatz kostendeckend angeglichen hat. Darunter falle auch das Gemeindehaus. Molz erläutert: „Die Kostenentwicklung konnten wir in den vergangenen vier Jahren eindeutig verbessern. 2013 hatten wir trotz Einnahmen von 4703 Euro ein Minus von 31.325 Euro. Im vergangenen Jahr lagen die Einnahmen schon bei 5130 Euro und das Minus nur noch bei 21.591 Euro.“ Weil die Restschulden aus dem Darlehen für den Umbau derzeit bei 165.000 Euro liegen, bleibe das jährliche Minus von circa 21.000 Euro auch in den nächsten zwölf Jahren bestehen.

Molz verteidigt zudem die Gebühr für das komplette Gemeindehaus (großer Saal mit Bühne, kleiner Saal, Foyer und Küche) in Höhe von 190 Euro für Ortsvereine. Darin enthalten sind zudem eine Kühlzelle, drei Kühlschränke, zwei Industriespülmaschinen, zwei große Kaffeemaschinen, zwei Gastronomieöfen, Geschirr und Bestecke für 120 Personen, 13 Warmhaltekannen, Töpfe, Pfannen und Gläser. „Wenn man für ein Fest nur einen Kühlwagen anstelle der Kühlzelle ausleihen müsste, würde man dafür bereits 150 Euro bezahlen“, betont Molz.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch