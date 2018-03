Jugendheim: Gemeinde hat Vorkaufsrecht

Aus unserem Archiv

Rückweiler

Die Gemeinde Rückweiler ist schuldenfrei. Dieser Satz klingt erst mal lapidar, dabei hört man so etwas eher selten. In einer Zeit, in der die meisten Kommunen im Landkreis versuchen, Defizite auszugleichen, oder sogar immer mehr Kredite aufnehmen, sieht es in dem Dorf auf der Heide recht gut aus. Im laufenden Jahr wollen die Verantwortlichen aber auch einige Investitionen tätigen, beispielsweise sollen fünfstellige Euro-Summen in die Unterhaltung von Straßen und Wegen fließen.