Geschenkeinpackaktion im Globus Idar-Oberstein: Mit Spende die Wohnungslosenhilfe unterstützen

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Begonnen hat die alljährliche Weihnachtseinpackaktion der Wohnungslosenhilfe der Kreuznacher Diakonie im Globus Idar-Oberstein. Bis Heiligabend packen ehrenamtliche Helfer Geschenke festlich ein. Die Kunden des Einkaufmarktes wiederum bedanken sich mit einer Spende für das Hilfsangebot Horizont. Schon seit 2003 unterstützt der Globus Idar-Oberstein jedes Jahr im Advent den Horizont mit dieser Aktion. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto "Horizont – Damit es weitergeht". Die Einrichtung besteht aus den Angeboten Tagesaufenthalt, Tafel und Straßensozialarbeit. Mit diesem Dreiklang sollen möglichst viele Menschen in Not in der Stadt erreicht werden.