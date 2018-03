Bildungsministerin Stefanie Hubig besuchte die Birkenfelder Realschule plus

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Als zweite Station während der „Wochen der Realschulen plus“ hat Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Freitag in Birkenfeld einen Rundgang durch die dortige Realschule (RS) plus mit angehängter Fachoberschule (FOS) gemacht. „Bei der Reihe geht es nicht um eine Image-, sondern eine Informationskampagne“, betonte Hubig.