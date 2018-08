Liebeserklärung in LED-Leuchtschrift: 5. Drachenfest erneut gut besucht

Da soll mal noch einer sagen, es wäre nichts los in Idar-Oberstein. Nicht nur, dass Tausende Geocacher am Wochenende in der ganzen Region unterwegs waren und das neu eröffnete Industriedenkmal Bengel zwei Tage lang sehr gut besucht war, auch beim Drachenfest in Göttschied herrschte am Samstag regelrecht Volksfeststimmung.

Zum fünften Mal hatte der Aeroclub in Zusammenarbeit mit der Stadt und Drachenflug-Papst Artur Skibb (Gelsenkirchen) den Flugplatz in eine Festwiese verwandelt – tatsächlich ruhte der Flugbetrieb amtlich bestätigt von Donnerstag bis Dienstagfrüh. Skibb war es ein weiteres Mal gelungen, Hunderte Drachenflieger aus der ganzen Republik in die Schmuckstadt zu locken – darunter den größten Runddrachen der Welt. Besitzerin Nadine war mit der sehenswerten „Bowl“ (so der Fachbegriff) mit einer Spinne in der Mitte aus Bremen angereist. Damit das Gerät mit 20 Metern (!) Spannweite überhaupt am Boden gehalten werden konnte, war ein Traktor nötig.

Vor allem das Nachtfliegen am Samstagabend mit abschließendem Feuerwerk lockte Hunderte Besucher zum Flugplatz, wo die Mitglieder des Aeroclubs alle Hände voll zu tun hatten. „Aber das hat geklappt wie eine gut geölte Maschine“, freute sich Stephanie Philippi vom Vereinsvorstand. Da war es zu verschmerzen, dass der Sonntag im Wortsinn ins Wasser fiel: Angesichts des Dauerregens waren nur wenige Starts möglich.

Schon am Vortag hatten die „Künstler der Lüfte“ mit dem wenigen Wind zu kämpfen – eine Seltenheit in Göttschied. So kamen die Drachenflieger vor allem beim Schaufliegen am Abend oftmals außer Puste, weil sie, statt nur zu „ziehen“, regelrechte Spurts über die Landebahn hinlegen mussten. Dafür, aber vor allem auch für die teils witzig beleuchteten Drachen, gab es viel Applaus – da flogen Fledermäuse mit funkelnden Augen, wild blinkende Ufo-Drachen und eine Liebeserklärung in LED-Leuchtschrift: „Marry me“.

