Kirmes auf der Heide: Flamingo, Holzclogs und Wetterkapriolen

Gute Laune, humorvolles Programm und wechselhaftes Wetter: In den Heidegemeinden Rückweiler, Rohrbach und Hahnweiler wurde am vergangenen Wochenende und am Montag zeitgleich Kirmes gefeiert. Viel Betrieb herrschte bei den Straußreden am Sonntag.

Heidegemeinden feierten 1 von 4 In Rohrbach las die Straußjugend in ihrer traditionellen Rede den Dorfbewohnern gehörig die Leviten. Foto: Benjamin Werle 2 von 4 „Wem gehört die Kerb?" Diese Frage stellten natürlich auch die Rückweilerer Straußbuwe und -määd immmer wieder lautstark. Foto: Benjamin Werle 3 von 4 Derweil sorgten in Hahnweiler die Original Hoppstädter Musikanten am Samstagabend für Stimmung – dirigiert wurden sie zwischenzeitlich von Josef Baltes. Foto: Benjamin Werle » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

In Rückweiler wurde das Fest am frühen Freitagabend mit dem Fassanstich durch Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger eingeläutet. Bei herrlichem Sommerwetter kamen viele Besucher zur „Hit Night“ mit DJ Eydu und Crazykaraoke. Aufgelegt wurden bekannte Hits der jüngeren Musikgeschichte. Schwach besucht war hingegen der Kirmesgottesdienst am Samstag in der Herz-Jesu-Kirche, der vom Kirchenchor und dem Musikverein Heide mitgestaltet wurde. Mehr Leute fanden sich zur Sommernachtsparty mit der Tanzband Sunrise um 20 Uhr ein. Die Zweimannband aus Mettweiler sorgte mit Partyhits und Evergreens trotz gelegentlicher Regenschauer für Stimmung. Die Sonne schien dann am Sonntag beim Auftritt der Dippelbrüder, die bei Frühschoppen und Mittagessen gute Laune verbreiteten. Hervorragend besucht war kurz darauf die Straußrede. „Hallo, I bims“: Die Straußbuwe und -määre „vong Reckwella“ präsentierten sich in prächtiger Stimmung. Die heitere Schar, die von Julia Staudt betreut wird und sich jüngst einen pinkfarbenen Flamingo zugelegt hat, berichtete von ungeahnten Gesangstalenten in der Ortsfeuerwehr, dem „kläänschde Maibaam der Welt“ und einem „Bürgermeischda“, der mit holländischen Holzclogs auf dem Festplatz erschien. Vorgetragen wurde die Rede von Daniel Jacobs und Selin Simon. Nach Tombola und Kuhroulette lichtete sich dann bei Gewitter und Regen der Festplatz am Frühabend in Windeseile.

Auch in Rohrbach fanden sich am Freitagabend zur „Happy Night“ zahlreiche Besucher am Dorfgemeinschaftshaus ein. „Der Freitag war super, und bei der Open-Air-Disco am Samstag war ebenfalls einiges los“, berichtet Ortsbürgermeister Bernhard Sauer. Gut gefüllt war der Festplatz am Sonntag zur Straußrede, die von Tim Doll und Tobias Moosmann ausgerufen wurde. Bevor die Gruppe loslegte, wurde allerdings noch schnell eine wichtige Sicherheitsvorkehrung getroffen: Der bunt geschmückte Birkenast wurde mit einem langen Seil mehrfach an einem Pfosten verknotet, um potenzielle Kirmesdiebe abzuschrecken. Immerhin wäre das gute Stück im Vorjahr beinahe abhandengekommen. „Don’t drink and drive, just sauf und lauf“: Viel Applaus erntete die Straußjugend für einen gelungenen Vortrag. Für Stimmung sorgte danach Alleinunterhalter Jürgen Schott. Am Montagmorgen fanden sich schließlich etwa 30 Durstige zum Frühschoppen auf dem erweiterten Festplatz ein.

In Hahnweiler wurde am Samstagabend Kirmescomeback gefeiert. Denkbar ungünstig war der Start: Bei Gewitter und Platzregen musste das Musikerzelt von zwei Mann gegen die Wetterkapriolen geschützt werden, berichtet Ortsbürgermeister Heiko Bier. Zu Gast waren VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser und Landrat Matthias Schneider. Ab 20 Uhr sorgten die Hoppstädter Musikanten für Schwung. Eifrig beklatscht wurden die Stücke „Trompetenecho“ und „Vogelwiese“. Rund 80 Klöße wurden am Sonntag verputzt, die Köchin Rita Tietze zubereitet hatte.

Von unserem Mitarbeiter Benjamin Werle