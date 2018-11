Kein Fest ohne Pleiten, Pech und Pannen

In knapp vier Wochen schon ist Heiligabend. Doch jeder weiß: Weihnachten besteht nicht nur aus Lichterglanz, Besinnlichkeit und „O du fröhliche“. Pleiten, Pech und Pannen gehören zum Weihnachtsfest wie das traditionelle „Ihr Kinderlein kommet“. Ob die Gans im Ofen verkohlt, der Hund den ohnehin wieder mal missratenen Tannenbaum umwirft oder die Kinder ihre Geschenke schon am Vorabend im elterlichen Kleiderschrank finden – Kurioses, Lustiges, aber auch Ärgerliches gibt es zuhauf zu erzählen – und vor allem immer wieder. Die NZ will wissen: Was ist Ihnen in dieser Richtung schon passiert?

Wer hat den ultimativen Weihnachtswahnsinn bereits erlebt, ob als Kind, Jugendlicher oder Erwachsener? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Schreiben Sie uns per E-Mail an idar-oberstein@rhein-zeitung.net oder melden Sie sich direkt ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.