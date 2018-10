Die Eifelstadt Ulmen wird demnächst eine öffentlich zugänglich E-Ladestation für unterschiedliche Typen von Elektroautos erhalten. Thomas Hau, Kommunalbetreuer des Energieversorgers innogy SE, stellte entsprechende Pläne während der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Ulmen im Rathaus am Marktplatz vor. Dort, also am Marktplatz, soll auch die Ladestation entstehen. Den Eigenanteil an den Kosten, rund 8000 Euro, will die VG über Sponsoren finanzieren. Wobei das öffentliche Laden letztlich nur so etwas ist wie „Hosenträger noch zusätzlich zum Gürtel“, erläuterte Hau.

Gegenwärtig gibt es in Deutschland circa 5000 Ladesäulen, hielt Hau im Sitzungssaal des Ulmener Rathauses fest. „Wir gehen davon aus, dass E- oder Hybridautos zu mehr als 80 Prozent im ...

Lesezeit für diesen Artikel (265 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.