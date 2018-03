Treiser Fastnacht: Erste Sitzung seit vier Jahren kommt gut an

Treis ohne Karden, das wäre wie ein Fisch ohne Fahrrad. Unter dem Motto „Treis bleibt bunt“ feiert die Doppelgemeinde ihre Kappensitzung – die erste seit vier Jahren. (die RZ berichtete). In der Sporthalle am Schulzentrum herrscht ausgelassene Stimmung. Die Zuschauer erleben einen gut gelaunten Elferrat sowie sing- und tanzfreudige Akteure.

Die Tanzgruppe Spoküsschen auf der Treiser Narrenbühne. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Der neue Vorstand des Karnevalvereins Spokus hat ein ausgewogenes Programm zusammengestellt, bei dem sich Tanzeinlagen und Büttenreden die Waage halten. Gastfreundschaft wird in Treis großgeschrieben. Neben den Vereinskollegen aus Müden und Burgen sind den Treisern auch Gäste aus Karden herzlich willkommen. Auch wenn die es am häufigsten auf die Mütze kriegen. Die Nachbarn nehmen es mit Humor.

Darin unterscheidet sich die Sitzung in der Doppelgemeinde nicht wesentlich von anderen im Kreis. Eine Besonderheit haben die Treiser aber doch: Hier regiert nämlich ein Kinderprinzenpaar die Narren. Da lassen die Erwachsenen es sich nicht nehmen, Prinz Oliver (Henrich) und Emilia (Thönnes) gebührend zu feiern.

In der Reihe der Büttenreden bestimmen Frotzeleien zwischen Treis und Karden das Geschehen. Konny Ossendorf, eine aus dem Rheinland Zugezogene, nennt die Vorzüge ihrer Wahlheimat beim Namen. „Wir haben Röhrig, Lemmler und Hanke, wir sagen den Kardenern dafür Danke.“ Ossendorf steht zum ersten Mal in der Treiser Bütt, meistert ihr Debüt aber mit Bravour. Genau wie Trudel Gräf, die einen Vortrag aus den 1950er-Jahren ausgegraben hat, mit dem sie beweist, dass das Rad an Fastnacht nicht neu erfunden werden muss. Ein banaler Hering trägt seinen Teil dazu bei und sorgt für gute Unterhaltung.

Dass sich der Treiser Karnevalverein keine Sorgen um seinen Nachwuchs machen muss, dafür sorgen Hiltrud Schauster und Renate Thönnes. Die beiden „Seniorinnen“ bewerben sich beim Spokus als Nachwuchskräfte, wobei den Damen am ehesten eine Karriere als Weinkönigin oder Tänzerin vorschwebt. Während man im Vorstand über das Angebot nachdenkt, ziehen die beiden über den einen oder anderen Bürger her und verraten dabei, warum die Brücke zwischen Treis und Karden manchmal übersehen werden kann.

Elferrat Harald Wehner legt einen gekonnten Vortrag in Frauenkleidern vor. Als Mary macht er sich unter anderem Gedanken über die Zukunft der Wildburg. Dirk Mandernach teilt seine Erfahrungen als Strohwitwer mit dem Publikum und berichtet, wie es ist, wenn Frau und Kinder zur Kur fahren. Im Zwiegespräch zwischen Monika Hilger und Andrea Weidmann, zwei gestandenen Möhnen, kommt so einiges ans Tageslicht, was sich im vergangenen Jahr in der Gemeinde zugetragen hat.

Zwischen den Vorträgen sorgen diverse Tanzgruppen für Kurzweil. Die Spoküsschen warten mit einer tollen Choreografie auf. Die mittlere Garde zeigt ihr Können in flotten Westernschritten. Der Funkentanz der großen Garde begeistert das Publikum ebenso wie die Tanzgruppe Moselfeuer sowie der Tanz der Gäste aus Burgen. Für Furore sorgt der Auftritt des Männerballetts „Golden Boys“, bei dem die Treiser Kirmesjungen zeigen, was sie tänzerisch draufhaben. Für besondere Verdienste werden Michael Beuren und Markus Sausen jeweils mit dem Orden der Rhein-Zeitung ausgezeichnet.

Von unserer Mitarbeiterin Ulrike Platten-Wirtz