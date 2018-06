Morgens, 5.40 Uhr, die Zufahrt in Richtung Fliegerhorst an der Bundesstraße 259 ist gesperrt. Einzelne Autofahrer halten an, orientieren sich, fahren weiter. Das Haupttor des Taktischen Luftwaffengeschwaders ist dicht, Bauzäune wurden aufgestellt. Auch die Landesstraße 52, die durch Alflen führt, ist für den Verkehr gesperrt. Noch ist es ruhig. Keine Demonstranten zu sehen, nur ein Polizeibus und die Straßenmeisterei warten an der Bushaltestelle am Kreisel des Fliegerhorsts. Doch später wird die Polizei die Tore räumen sowie Platzverweise aussprechen müssen.

Im September 2016 bricht der Verkehr rund um den Fliegerhorst bei Protesten gegen die dort lagernden amerikanischen Atomwaffen zusammen. Aktivisten ketten sich an die Tore der Zufahrten, auf der B 259 ...

Lesezeit für diesen Artikel (696 Wörter): 3 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.