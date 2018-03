Prognose: Moselpegel wird voraussichtlich weiter steigen

Aus unserem Archiv

Cochem

Bereits am Mittwochmorgen haben Mitarbeiter der Stadt Cochem vorsorglich den Spielplatz am Moselufer unweit der Kreisverwaltung abgebaut. Denn: Der Pegel der Mosel soll laut Vorhersage des Hochwassermeldedienstes des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz weiter steigen. Für Donnerstag wird ein Stand von bis zu 6,70 Meter angegeben. Damit steigt der Wasserpegel der Mosel seit Jahresbeginn kontinuierlich an.