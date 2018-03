Mitarbeiter erfolgreich motivieren: Wie man ein attraktiver Arbeitgeber wird

Aus unserem Archiv

Cochem

Mit sieben Milliarden Euro Umsatz im Jahr sowie 150.000 Arbeitsplätzen nehmen Tourismus und Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz einen hohen Stellenwert ein. Besonders auch im Landkreis. Beim dritten Neujahrsempfang der Zukunftsallianz (ZaC), zu der Landrat Manfred Schnur gestern ins Kreishaus eingeladen hatte, ging es in Vorträgen vornehmlich darum, wie man Fachkräfte in der Branche akquiriert und die Unternehmensnachfolge der Betriebe sichert.