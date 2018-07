Vor ein paar Jahren hat Kerstin Heinz zusammen mit ihrem Mann Markus in Höchstberg eine Reithalle mit der Möglichkeit übernommen, dort auch Pferde unterzubringen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich bei der staatlich anerkannten Erzieherin die Idee, ihre Liebe zu den Pferden und ihr Wissen, dass diese Tiere in sehr unterschiedlicher Art und Weise sehr zum Nutzen von Menschen sein können, in der Art umzusetzen, dass sie vor allem in vielfacher Weise jungen Menschen mit Hilfe dieser Tiere helfen möchte.

Und so hat sie an einem Institut in Saarbrücken eine Ausbildung zur zertifizierten Reittherapeutin/Reitpädagogin und Fachkraft für pferdegestützte Intervention erfolgreich absolviert. Sie verfügt damit über die Qualifikation, Pferde zum Nutzen ...

Lesezeit für diesen Artikel (431 Wörter): 1 Minute, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.