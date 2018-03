Cochem-Brauheck: Straßenausbau mit vielen Problemzonen

Vor zwei Jahren ist erstmals über den Straßenausbau in Cochem-Brauheck gesprochen worden, jetzt sollen endlich Taten folgen. Wünscht sich auch Ulrich Burkholz (FWG): „Wenn das jetzt noch ein Jahr dauert, ist es den Brauheckern nicht mehr zumutbar“, sagte er im Bauausschuss der Stadt.

Mit teils tiefen Löchern übersät: die Köhlstraße in Brauheck. Sie ist unbestritten die Nummer eins, was Reparaturbedarf angeht. Foto: Thomas Brost

Im Höhenstadtteil soll ein Paradigmenwechsel greifen: Die Stadt will zu wiederkehrenden Beiträgen des Ausbaus kommen, jeder Beitragszahler, der zur Abrechnungseinheit zählt, bezahlt den Ausbau mit – auch den von Straßen, die nicht vor der eigenen Haustür liegen. Dass vielerorts die Straßenbeschaffenheit in Brauheck derart marode ist, dass gehandelt werden muss, bezweifelte im Ausschuss keiner. Als Planer gab Diplom-Ingenieur Michael Brück zu verstehen, dass die Deckschichten statt der erforderlichen 60 Zentimeter an vielen Stellen nurmehr 30 Zentimeter aufweisen.

Der Bodengutachter, so Brück, habe „den Vollausbau vorgeschlagen“. Eventuell könne dabei die Frostschutzschicht in Teilen „gerettet“ und wiederverwendet werden. Ganz oben auf der Ausbauliste steht die Köhlstraße am Ortsausgang in Richtung Dohr. Dahinter sind Lindbergstraße und Lilienthalstraße an der Reihe. Der Planer denkt in „Paketen“, er kann sich vorstellen, dass die Stadt innerhalb von fünf Jahren 750.000 Euro für die Sanierung ausgibt. Allerdings: „Dann wären wir nach 35 Jahren in Brauheck durch“, so Brück.

Variante zwei: Falls die Stadt 1,1 Millionen Euro binnen fünf Jahren in die Hand nähme, wäre alles in 25 Jahren repariert. „Stadtchef Lambertz: „Das ist auch die Frage, wie stark wir die Stadtkasse und die Bürger belasten dürfen.“ Er kündigte an, dass es erneut eine Einwohnerversammlung zum Thema in Brauheck geben wird. Bisher existiert im Übrigen noch keine konkrete Planung. Aber die Stadt will, so Lambertz, nach einem Stadtratsbeschluss „relativ kurzfristig beginnen“. Dazu, sagt FWG-Sprecher Burkholz, seien „konkrete Zahlen zuvor dringend vonnöten. Nur so kommen wir weiter.“ Für Holger Haupt (Grüne) ist unverständlich, weshalb die Stadt „die Brauhecker Straßen hundertprozentig vernachlässigt“ hat.

Ein weiteres Augenmerk soll auf die Sanierung der gröbsten Schadstellen gerichtet werden. Sie sollen punktuell geschlossen werden, unter anderem mit Sanierungsasphalt. Es wird sich wohl bald etwas bewegen im Brauhecker Untergrund.

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Brost