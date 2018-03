Zeugen gesucht: Fahrer fuhr in Schlangenlinien über die B9

Aus unserem Archiv

Andernach/Region

Ein schwarzer Opel Corsa fährt am Dienstagmorgen in auffällig unsicherer Art und Weise auf der B 9 zwischen Andernach und Mülheim-Kärlich. Der Fahrer ist auf der autobahnähnlich ausgebauten Straße mit einer Geschwindigkeit zwischen 60 bis 70 Stundenkilometer in starken Schlangenlinien unterwegs. Das wurde der Polizeiinspektion in Andernach gegen 6.30 Uhr gemeldet.